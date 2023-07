Europeo, tutti pazzi per Lorenzo A Subbiano no stop tv dei tifosi

Torna in campo l’Italia under 19 per la semifinale dell’europeo di categoria contro la Spagna. La partita è in programma questa sera alle ore 21 e, inevitabilmente, torna a salire l’attesa in particolare a Castelnuovo e nell’intero comune di Subbiano per Lorenzo Amatucci (nella foto).

Di sicuro stasera davanti al televisore ci saranno ancora una volta mamma Barbara e babbo Daniele, i nonni e gli amici. Non capita spesso di vedere un figlio vestire la maglia della nazionale e di vederlo giocare in diretta Rai, in pratica in eurovisione. Il centrocampista casentinese, insieme agli altri azzurri, cercherà di battere le "furie rosse" per conquistare la finale.

Tutti davanti alla tv per tifare ancora Lorenzo e la squadra azzurra. Nelle ultime due gare il 19enne talento aretino che milita nella Fiorentina è partito dalla panchina subentrando in campo nella ripresa in entrambe le gare della nazionale.

Dopo la titolarità nella partita d’esordio vinta 4-0 contro Malta, il ct azzurro Bollini ha preferito inizialmente schierare sul rettangolo verde altri giocatori, ma la considerazione del commissario tecnico nei confronti di Lorenzo Amatucci è alta, tanto che è sempre stato uno dei primi cambi a match in corso. Possibile che anche questa sera nella sfida contro la Spagna, il giocatore aretino si sieda in panchina, pronto però a subentrare per apportare fosforo e sostanza alla mediana azzurra.

Gli spagnoli hanno vinto il loro raggruppamento dimostrando la tradizionale qualità nel palleggio e hanno alcuni elementi di grande talento che provengono dalla "cantera" di Barcellona e Real Madrid.

Sono certamente una delle squadre favorite per innalzare la coppa. Una sfida dal grande fascino nella quale servirà una prestazione sopra le righe per superare gli iberici. Ora si alza l’asticella: per eliminare la Spagna servirà, di fatto, una grande Italia.

La nazionale scenderà in campo al National Stadium di Tà Qali di Malta, con la gara che verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport. Nell’altra semifinale si affrontano Portogallo e Norvegia. Tutti, dunque, nuovamente pronti a seguire con l’emozione alle stelle, le avventure di questa Italia che giustamente può sognare in grande e di una giovane promessa aretina che vive un’esperienza importante da protagonista. E che non dimenticherà mai.

Andrea Lorentini