Esordio vincente in Serie B per l'Amen Bc Servizi Sba

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Vittoria in volata per l'Amen BC Servizi che bagna con un successo l'esordio in Serie B riuscendo a piegare la Pallacanestro Sestri per 88 a 86.

Iniziano meglio gli amaranto di coach Evangelisti che provano a scappare via nei primi minuti di gioco, Sestri però minuto dopo minuto trova i canestri per accorciare ed alla prima sirena l'Amen BC Servizi si trova in vantaggio 21-16. Anche nel secondo parziale sono gli aretini a tenere la testa avanti, Semprini Cesari e Toia sono ottimi finalizzatore nel cuore della difesa ligure, quando Zocca si mette in ritmo con il tiro da fuori la SBA si porta avanti anche di 8 lunghezze.

Sestri però ha il merito di essere brava a sfruttare ogni piccolo errore amaranto ed all'intervallo riesce a contenere lo svantaggio (41-46). AL rientro in campo dagli spogliatoi l'Amen BC Servizi si fa sorprendere dagli avversari che ribaltano rapidamente punteggio ed inerzia della partita portandosi per la prima volta in vantaggio, sotto canestro Anaekwe fa la voce grossa e Daunys trova punti anche da secondi tiri che danno fiducia alla squadra locale.

Negli ultimi secondi del terzo quarto però due triple consecutive di Zocca di cui la seconda sulla sirena riportano Arezzo con la testa avanti 65-62. Moralmente l'Amen BC Servizi recupera energie che permettono ai ragazzi di coach Evangelisti di contenere le sfuriate avversarie, a rimbalzo in attacco Sestri conquista quei palloni che vanificano l'intensità difensiva amaranto rimanendo in scia alla SBA.

Arezzo entra negli ultimi due minuti di gioco con 6 lunghezze di vantaggio, ma una super tripla di Cavallaro mette pressione agli amaranto che non riescono ad essere fluidi in attacco come in precedenza, dalla lunetta però Arezzo è precisa con Iannicelli e Toia, dall'altra parte replica Sestri che segna i liberi che la portano a 1 punto di distanza con 8 secondi da giocare.

Rossi segna un libero ma i padroni di casa non riescono in 8 secondi a trovare la via del canestro sbagliando il tiro che avrebbe portato le squadre al supplementare. Comprensibili i festeggiamenti degli amaranto a fine gara, l'Amen BC Servizi si aggiudica la prima battaglia di questo campionato di Serie B facendo leva sul top scorer della gara Zocca autore di 26 punti, e di uno spirito difensivo che nelle azioni decisive è riuscito a frenare i volenterosi avversari.

Domenica prossima primo appuntamento al Palasport Estra, l'Amen BC Servizi ospiterà alle 18 il CLS Quarrata che nella prima giornata ha battuto Castelfiorentino.