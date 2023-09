Eroica per l’ambiente, migliaia di appassionati pedalano all’insegna della sostenibilità

Arezzo, 26 settembre 2023 – Quest’anno Eroica, la ciclostorica più famosa al mondo che si svolgerà questo weekend a Gaiole in Chianti, sarà un evento all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Attraverso la partnership con Sei Toscana, infatti, sarà fatta una raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante tutta la manifestazione e verranno svolte attività di sensibilizzazione e informazione sui temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’economia circolare.

Tutti i punti di ristoro lungo i percorsi di gara saranno attrezzati con postazioni dedicate alla raccolta dei rifiuti organici (con l’utilizzo di stoviglie biodegradabili), così da consentire una differenziata di qualità.

Non solo, sui rifiuti prodotti e il loro avvio a riciclo, sarà condotto un attento monitoraggio al fine di compensare la CO2 emessa. Inoltre, tra le attività in programma presso lo stand di Sei Toscana, anche laboratori di educazione ambientale, gratuiti, rivolti ai più piccoli.

“Dopo la positiva collaborazione con Eroica Montalcino e NOVA Eroica Buonconvento, siamo felici di essere green partner della ciclostorica più famosa al mondo – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La corretta gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e il connubio fra sport e ambiente rappresenta, sempre più, un plus per il nostro territorio.

Oltre a svolgere quotidianamente al meglio i nostri servizi in questo territorio unico e prezioso, crediamo sia importante mettere in pratica la sostenibilità ambientale anche in occasioni straordinarie come questa. Auguro a tutti i partecipanti una buona corsa con lo slogan che accompagna questa nostra collaborazione: usa i contenitori giusti…pedala, divertiti e #buttabene!”.