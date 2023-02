Élite e Under 23 La Coppa Mercatale dà il via alla stagione

La stagione ciclistica dei dilettanti 2023 in Valdarno torna quasi alla normalità, dopo le modifiche legate alla pandemia. Ecco le principali gare Elite e Under 23. Si inizia il Martedì Santo (4 aprile) con la Coppa in Fiera di Mercatale. Con una grande novità: il numero dei partecipanti è stato fissato in 200 partenti, non più numero libero.

Le caratteristiche del percorso comprendono 8 volte la salita di Caposelvi e nel finale l’erta di San Marco per Moncioni. Domenica 30 aprile Juniores impegnati a San Leolino (era stata sospesa); 1° maggio la Corsa della Penna, martedì 6 giugno Trofeo Città di San Giovanni Valdarno , cambio data. Anticipata anche l’ 8ˆedizione del Memorial Daniele Tortoli a Montalto di Pergine, da fine agosto a domenica 6 dello stesso mese. Seguono poi il Giro del Valdarno, la Coppa Ciuffena, ed altre corse da definire.

