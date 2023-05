Elite e Under 23 alla Coppa Ciuffenna: gli Juniores di scena nel Cortonese

PENNA (TERRANUOVA)

Si corre oggi la Coppa Ciuffenna, corsa ciclistica per dilettanti Under 23 ed Elite. Sono iscritti 162 atleti di 25 società, organizza la Fracor International di Levane. Il percorso misura km 144,400, la partenza ufficiale verso le ore 14, l’arrivo è previsto intorno alle 17,40. Il percorso presenta un finale con grosse difficoltà per la salita (3,5 km) di Casamona-Faeto, a quota 612 metri sul Pratomagno, e 15 km di discesa tecnica per l’arrivo a la Penna, su un rettilineo di 800 metri. La Coppa Penna è una delle classiche della provincia e d’Italia. Nel passato, tra i vincitori il grande velocista ex professionista Alessandro Petacchi nel 1993, poi Learco Fabiani (1954).

grande ciclismo giovanile in provincia di Arezzo.

Oggi si corre anche la ventiduesima edizione del Gp Città di Cortona-Trofeo Val di Pierle per la categoria juniores. La gara è valevole quale memorial Elio Alunni e Ivo Faltoni. L’organizzazione è curata dal Gruppo Sportivo Val di Pierle-Cicloamici. I corridori si sfideranno sul percorso classico che prevede il circuito Quattro Castelli che si sviluppa tra Toscana e Umbria attraversando i comuni di Cortona, Lisciano Niccone e Umbertide. I corridori affronteranno, poi, per tre volte la salita di Cima Protine. Un’ascesa che potrebbe creare selezione risultare, quindi, decisiva per il risultato finale. In totale saranno 111 i chilometri da percorrere. Partenza ufficiosa da Lisciano Niccone alle 14, quindi trasferimento a Mercatale per la partenza ufficiale.