El Salvador dell’Aquila In attacco arriva Pérez

Il Montevarchi si affida a Joshua Giovanni Pérez. Classe 1998, è un attaccante mancino originario di El Salvador ed è passato per le giovanili della Fiorentina fino al 2018. Ha giocato in prestito al Livorno in Lega Pro. Dopo l’esperienza italiana, fa ritorno in America e gioca per i Los Angeles Fc, Phoenix Rising e Miami Fc. In mezzo l’esperienza a Ibiza in Segunda División spagnola. Nel suo curriculum Pérez vanta anche 14 presenze e 3 reti con la nazionale di El Salvador per cui ha giocato le qualificazioni ai Mondiali.

In settimana l’Aquila è stata protagonista di un remake del celebre film "La Stangata" per una raffica di provvedimenti disciplinari per il derby di Carrara perso per 1-0 al 91’. Alle squalifiche, già note e scontate fin dall’immediato dopopartita di Mussis, Amatucci e Giordani, che non potranno prendere parte all’incontro da non fallire con il Fiorenzuola, domenica prossima al Brilli Peri (ore 14.30), si sono sommate le sanzioni nei confronti di dirigenti e componenti dello staff. Le proteste al 47’ del secondo tempo con l’aggiunta di “epiteti offensivi ed espressioni blasfeme” sono costate al presidente del sodalizio valdarnese Angelo Livi l’inibizione fino al 24 febbraio e una multa di 500 euro. Non solo, perché l’allontanamento dalla panchina, subito alla mezzora della ripresa dal direttore sportivo Diego Giorni implicheranno per lo stretto collaboratore del direttore tecnico Giorgio Rosadini uno stop fino al 14 del mese. Dovrà versare, a sua volta, un’ammenda di 500 euro. Avvicinandosi il confronto con i piacentini, cominciano a delinearsi le possibili scelte di schieramento di Banchini. L’allenatore di Vigevano supplirà quasi certamente all’assenza del miglior marcatore della squadra Giordani varando la coppia d’attacco Rovaglia-Kernezo, con Sorgente e Italeng alternative possibili in corso d’opera.

Giustino Bonci