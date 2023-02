Ecco tutte le avversarie dei baby amaranto

Con un post pubblicato sui propri canali social, gli organizzatori della Viareggio Cup hanno di fatto ufficializzato la partecipazione dell’Arezzo, nell’anno del proprio centenario, alla 73ª edizione del torneo giovanile in programma dal 20 marzo al 3 aprile. La società amaranto parteciperà con la propria squadra under 19 che milita nel campionato Juniores nazionale e che è ancora in testa al proprio girone con due punti di vantaggio sulla Pistoiese nonostante il secondo pareggio consecutivo di sabato scorso contro il Ponsacco. Ai nastri di partenza insieme al Cavallino ci saranno altre 31 formazioni suddivise in otto gironi da quattro.

Già confermate le presenze di Benevento, Fiorentina, Monterosi, Sampdoria, Sassuolo, Spal e Torino tra le italiane, oltre a Rukh Leopoli (Ucraina), Recife (Brasile), Don Torcuato (Argentina), Apia Leichardt (Australia), Berekum Chelsea (Ghana), Atromitos (Grecia), Westchester United (Stati Uniti) e Ladegbuwa (Nigeria) tra le compagini internazionali che arricchiranno il tabellone.