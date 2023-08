Eccellenza, tutti in allerta Cala il "meteorite" Siena

di Matteo Marzotti

Il Ferragosto ha cancellato la parola ferie dal vocabolario dei dilettanti. L’Eccellenza (ma anche la Promozione) da ieri è tornata a lavorare al gran completo, a pochi giorni dall’aver ufficializzato i gironi per la prossima stagione, ormai alle porte. Uno scacchiere dove tiene bando una domanda: dove sarà inserito il Siena? I bianconeri - è bene precisarlo - al momento galleggiano tra la vecchia proprietà che sta cercando di proseguire e l’obiettivo di tifoseria e quanto pare Comune di creare un nuovo sodalizio.

Il Tar del Lazio nel frattempo ha bloccato l’iter che avrebbe dato al Comune la possibilità di trovare un soggetto per ripartire dall’Eccellenza, ma come spiegato dal primo cittadino senese Nicoletta Fabio da parte della Figc sarebbe arrivata una ‘rassicurazione sulla procedura avviata’. Insomma il Siena ad oggi non è iscritto in Eccellenza, il massimo torneo regionale, ma la sensazione è quella che alla fine nel girone B potrebbe essere inserita la nuova compagine societaria bianconera. Tra l’altro nelle ultime ore emerge come tra le cordate interessate a far ripartire la Robur ci sia anche quella di Toccafondi, ex patron del Prato, il presidente che ha rilevato il Livorno in Eccellenza riportandolo in D. Con lui in società ci potrebbero essere due vecchie conoscenze del calcio aretino.

Per il ruolo di direttore sportivo si parla di Rosadini, mentre per quello di allenatore Malotti, il tecnico che ha lavorato con Toccafondi a Prato e che a Montevarchi è riuscito a vincere la serie D. Ad ogni modo il possibile arrivo del Siena potrebbe scompaginare un po’ il tasso tecnico, già elevato, di questo girone B di Eccellenza. Gli addetti ai lavori parlano molto bene ad esempio del Terranuova Traiana, retrocesso dalla D, ma con una struttura di certo consolidata per la categoria. La Colligiana poi ripartirà per tornare ad insidiare le posizioni di vertice. Ci sono poi le solite fiorentina come Rondinella Marzocco, Scandicci, Firenze Ovest, senza dimenticare le aretine.

La Castiglionese dopo un ottimo secondo posto della passata stagione ha ringiovanito e punta a consolidarsi lanciando appunto qualche under di belle speranze. Il Foiano ha operato chirurgicamente sul mercato. È partito un attaccante, Rufini, ma sono arrivati elementi che hanno ben figurato nella passata stagione, vedi Berneschi. Poi c’è la Sinalunghese, formazione che ha assaporato la serie D e a cui una salvezza tranquilla potrebbe di fatto sembrare solo come l’antipasto di una stagione che tra meno di un mese partirà. Il 3 settembre via all’andata dei match di Coppa Italia, poi il 10 settembre spazio alle gare da tre punti con l’esordio in campionato. Tutto questo in attesa di capire se l girone B dovrà considerare una casella in più nel proprio organico e se quella casella vedrà l’ingresso di un Siena destinato a recitare un ruolo da protagonista calandosi con la mentalità giusto nel contesto dell’Eccellenza.