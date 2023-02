Eccellenza: turno infrasettimanale

AREZZO

Si torna già in campo. L’Eccellenza, almeno con il girone B dove sono inserite le aretine, è alle prese con il turno infrasettimanale. Tutte in campo alle 14,30 le compagini di questo raggruppamento che, nel caso della Castiglionese ad esempio, è un’ottima occasione per rialzare la testa dopo il ko patito nell’ultimo turno. I viola sono reduci dalla sconfitta maturata sul sintetico di Certaldo per mano del Mazzola Valdarbia. Un 4-1 severo condito anche da un po’ di nervosismo nel finale che è costato il rosso a Sorrentino. Oggi al Faralli arriva il Signa ed è uno scontro diretto. I viola sono terzi con 36 punti, a 35 ci sono Pontassieve e Signa e questo basta e avanza per capire il valore dell’avversario ma anche l’importanza dell’incontro. Per la Baldaccio Bruni di Renato Borgo, tornata al successo domenica scorsa dopo tredici partite condite soprattutto da pareggi, ecco una trasferta quanto mai ostica sul campo di una Colligiana seconda della classe e soprattutto in ottima salute.

La Baldaccio però ha dimostrato di farsi valere contro avversari di alta classifica. Per il Foiano appuntamento casalingo contro la Fortis Juventus. Gli uomini di Zacchei proveranno a muovere la classifica consapevoli che l’avversario, ferito dal ko di domenica scorsa, cerca il rilancio per entrare in zona playoff.

Il quadro di questa giornata si completa con Chiantigiana-Mazzola Valdarbia, Firenze Ovest-Rondinella, Lastrigiana-Zenith Prato, Porta Romana-Prato 2000 e Sinalunghese-Figline. Osserverà un turno di riposo il Pontassieve.

Matteo Marzotti