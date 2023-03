Eccellenza: così la giornata

AREZZO

Torna in campo alle 14,30 il campionato di Eccellenza e il calendario propone per le tre formazioni aretine incroci pericolosi. Occhi puntati ad esempio sul Foiano di Filippo Zacchei che mercoledì scorso, nel recupero di campionato, ha rialzato la testa allungando di quattro punti sulla zona rossa. Serve la continuità, ovvero altri punti fin da oggi, magari sfruttando il fattore casalingo: nelle ultime quattro partite allo stadio dei Pini il Foiano infatti ha collezionato solo successi. La Sinalunghese, avversario di giornata, è avvisata senza contare poi che si tratta di un derby tra i più attesi con i senesi che precedono id quattro lunghezze i ragazzi di Zacchei. Servono punti anche alla Baldaccio Bruni che condivide la stessa posizione di classifica del Foiano. Il team di Anghiari oggi sarà di scena a Figline contro la prima della classe che vanta al momento nove punti di margine sulla seconda e vuole ovviamente velocizzare la pratica. Per la squadra di Renato Borgo, reduce dal ko del turno precedente, servirà la partita perfetta per strappare punti pesanti in chiave salvezza.

Per quanto riguarda la Castiglionese i viola proveranno ad inaugurare al meglio il nuovo corso del club della Valdichiana. La trasferta di questo pomeriggio alle 14,30 in casa della Fortis Juventus rappresenterà il debutto di Carlo Barbagli in qualità di presidente del club di Castiglion Fiorentino, terza forza del torneo. Il quadro di questo turno si completa con Lastrigiana-Porta Romana, Pontassieve-Firenze Ovest, Prato 2000-Colligiana e Rondinella Marzocco-Mazzola Valdarbia.

M.M.