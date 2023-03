Eccellenza

SANSEPOLCRO

Domenica arriva al Buitoni l’Angelana prima della sfida diretta in terra perugina con l’Ellera domenica 19 marzo. Il migliore attacco, quello del Sansepolcro, contro la miglior difesa, quella dell’Angelana. Con Omar Arcaleni facciamo il punto della situazione in casa bianconera quando oramai le partite rimaste sono veramente poche.

"Sta procedendo bene – dice – oramai è diventata una corsa a due e cerchiamo di arrivare ad Ellera con un importante vantaggio, visto che anche loro non avranno una gara semplice domenica a Pontevalleceppi. E’ vero, abbiamo una partita in più rispetto ai nostri avversari, ma il cammino del Sansepolcro è invidiabile e se siamo davanti, quando ci presenteremo in terra perugina, avremo due risultati su tre per continuare la nostra marcia verso la serie D". E domenica arriva l’Angelana

"E’ una gara complicata, tosta, come lo sono del resto tutte quelle da qui alla fine. L’Angelana quest’anno gioca un bel calcio per cui non sarà facile anche se contiamo molto sull’aiuto del nostro pubblico". Carbonaro, Gorini, Passeri, tutti giocatori recuperati che possono contribuire all’obbiettivo. "Sì – conferma Arcaleni – la rosa lunga, come abbiamo in questa stagione, ci premette cambi importanti e loro, come il sottoscritto, sono pronti". E tu sei uno di quelli che hai saputo adattarti sia dietro che in mezzo. "Quest’anno forse un pò meno, anche se con alcune eccezioni, con le mie possibilità che si sono espresse spesso in mezzo al campo, anche se, come hai evidenziato, mi adatto bene anche dietro. Sono a disposizione".

Fabio Patti