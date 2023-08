Eccellenza, aretine al via con l’incognita Siena

di Francesco Tozzi

L’attesa è finita. Prende forma il girone B di Eccellenza Toscana, che coinvolge le aretine che giocano nel massimo campionato dilettantistico a livello regionale. Saranno della partita Baldaccio Bruni, Castiglionese, Nuova Foiano e Terranuova Traiana. Il comitato regionale toscano della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato ieri le formazioni dei due gironi. Per i calendari completi ci sarà ancora da attendere qualche giorno e si andrà a dopo Ferragosto. È stato pubblicato anche il tabellone della Coppa Italia Dilettanti, con il primo turno che andrà in scena domenica 3 settembre. Gli accoppiamenti vedranno il Terranuova Traiana in trasferta a Pontassieve.

Il Terranuova cercherà di scalare i piani alti della classifica visto che disputerà il suo quarto campionato di Eccellenza dopo aver preso parte alla serie D, avventura terminata con l’uscita ai play-out contro il Grosseto. Protagonista di un mercato scoppiettante assieme alla Castiglionese, saranno le due da tenere d’occhio a partire dal 10 settembre, interessate entrambe ad ottenere uno slot in quarta serie. Si attendono notizie sul Siena che potrebbe ripartire iscrivendosi al campionato di Eccellenza, come indicato dai vertici Figc. E potrebbe entrare a far parte del girone fiorentino-senese-aretino. Con l’ingresso dei bianconeri le compagini salirebbero a 17.

Foiano impegnato contro la Sinalunghese e infine il derby tra Castiglionese e Baldaccio Bruni. Nella stagione alle porte saranno i biancoverdi e gli amaranto a rincorrere l’obiettivo salvezza, già centrato la scorsa stagione.

Baldaccio Bruni con il ricordo dell’ultima giornata con l’1-1 proprio con il Foiano. La squadra di Zacchei punterà in alto, forte di un mercato che ha visto ben nove nuovi arrivati, tra cui Lombardi dalla Castiglione e l’ex Terranuova Betti.

Castiglionese pronta a non lasciare nulla di intentato: nella passata stagione i viola sono stati fermati ai playoff dopo aver chiuso secondi a pari merito con la Colligiana.

Ecco quali saranno le avversarie delle aretine: Asta Taverne, Audax Rufina, Colligiana, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Lastrigiana, Pontassieve, Rondinella, Scandicci, Signa, Sinalunghese e Mazzola Valdarbia.