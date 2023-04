Eccellenza: anche la Baldaccio vicina alla meta

AREZZO

Scende in campo questo pomeriggio alle 15 il campionato di Eccellenza con la penultima giornata di campionato, poi via all’appendice di playoff playout. La capolista Figline osserverà un turno di riposo con sei punti di margine sulla Castiglionese. Di fatto per i viola di Fani quella di questo pomeriggio è una passerella in vista degli spareggi, un risultato storico per la compagine di Castiglion Fiorentino appena tornata nella categoria regina dei dilettanti. L’avversario dei viola sarà il Porta Romana che potrà giocare sul sintetico delle Due Strade, provando a far valere un maggior feeling con quel rettangolo verde. Anche perchè se i viola di fatto sono certi dei playoff e devono blindare la seconda posizione – incalzati a meno uno dalla Colligiana – i fiorentini sono in piena lotta per la salvezza e quella di oggi potrebbe essere l’ultima occasione di accorciare sulla Sinalunghese che li precede di cinque lunghezze.

Nel frattempo allo stadio dei Pini il Foiano attenderà la Colligiana. Un avversario tosto per i ragazzi di Zacchei che dopo il successo del turno precedente adesso vedono la salvezza diretta a portata di mano. Un punto potrebbe bastare a festeggiare la permanenza in categoria senza dover passare dagli spareggi. Gli amaranto proveranno a far valere la regola dello stadio dei Pini, terreno a dir poco amico, dove hanno ottenuto la maggior parte dei propri punti.

Per la Baldaccio Bruni invece la salvezza è praticamente ad un passo. Potrebbe bastare già così, ma anche un pari potrebbe essere ancor più di aiuto contro un Pontassieve che staziona però ad un punto dalla quinta posizione. Certo poi ci sarebbe da controllare l’eventuale forbice dal secondo posto. Il quadro di questa giornata si completerà poi con Fortis Juventus Mazzola Valdarbia, mentre la Lastrigiana andrà ad ospitare la Chiantigiana. Trasferta in casa del fanalino per la Rondinella Marzocco, ovvero sul campo di un Prato 2000 già retrocesso ormai da tempo al termine di una stagione a dir poco difficile. Ecco quindi Sinalunghese-Firenze Ovest mentre il Signa dovrà andare sul campo dello Zenith Prato.

Matteo Marzotti