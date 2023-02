E’ una Sangio da play off con Vanni, Zhar e Caprio

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi (20’ s.t. Cesaretti), Nannini, Milani, Rosseti; Atzeni (35’ Caprio), Migliorini, Sacchini (43’ s.t. Dodaro); Zhar; Vanni, (48’ s.t. D’Agosto) Boix (20’ s.t. Miccoli). A disposizione: Palazzini, Borgogni, Nannoni, Dei. All: Aldo Firicano

ORVIETANA (4-3-2-1): Marricchi (15’ Rossi); Frabotta, Patrizi (1’ s.t. Caravaggi), Borgo, Ricci, Bassini, Rosini (15’ s.t. Alagia), Proietto, Tomassini, Rinaldi (20’ s.t. Omohonria), Mignani (45’ s.t. Chiaverini). A disposizione Siciliano, Siragusa, Carletti, Di Natale. All: Silvano Fiorucci

Arbitro: Riccardo Ghinelli di Roma 2.

Reti: 10’ pt Vanni, 30’ pt Zhar, 49’ s.t. Caprio.

Note: spettatori circa 500, campo molto allentato, espulso il secondo portiere dell’Orvietana, Emanuele Rossi, ammoniti Vanni, Mignani, Borgo, angoli 4-4.

SAN GIOVANNI

Il Marzocco batte al Fedini per tre reti a zero l’Orvietana, centra il tris consecutivo di vittorie per la prima volta, sale al sesto posto in classifica da solo con 36 punti, ipoteca la salvezza, suo obiettivo. Questo al termine di una bellissima gara, la migliore degli azzurri, sfoderando agonismo e convinzione, senza alcun cedimento, di fronte ad un avversario tenace, mai domo. Una sconfitta che ha generato forti preoccupazioni per i biancorossi umbri del tecnico Silvano Fiorucci.

Primo tempo maggiore possesso della palla della Sangio con all’inizio che crea almeno 4 occasioni da gol, secondo tempo comandato dall’Orvietana. Ma la difesa azzurra era una muraglia cinese. Invalicabile. Nel secondo maggiore conduzione del gioco degli ospiti, ma scarse azioni da gol. Tuttavia Cipriani si esibisce su alcune parate super. Un episodio raro da segnalare subito. Al 16’ della ripresa Fiorucci effettua il cambio dei portieri: Marricchi col secondo Rossi, per poter utilizzare le quote, e manda nella mischia lo sgusciante Alagia. Cambi a ripetizione nelle due formazioni. La stanchezza è palese per il ritmo e la pesantezza del terreno. L’Orvietana resta in dieci per l’espulsione di Rossi, uscito a repingere il pallone con le mani su Caprio, che stava andando a rete.

E’ sostituito dal difensore Frabotta. Siamo al 40’ della ripresa. Il punteggio è sempre sul 2-0 (Vanni gol al 10’ ed al 30’ Zhar). Orvietana tutta protesa in avanti, si espone al contropiede ed al 49’ l’inarrestabile ottimo Caprio, supera Frabotta e siglia il ‘tris’. Poco prima Zhar (91’) aveva colpito il palo. La gioia dei dirigenti azzurri è alle stelle, come pure dei tifosi.

Giorgio Grassi