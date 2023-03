E’ un Gennari superlativo "Maestro" Mussis

GIUSTI 7. Due soli interventi nell’arco dell’intera partita ma di difficoltà estrema e il portiere aquilotto se la cava con disinvoltura. CHITI 6. Prova generosa e senza particolari sbavature. Non fa rimpiangere lo squalificato Tozzuolo. BERTOLA s.v.

GENNARI 7,5. E’ il direttore d’orchestra della difesa. Puntuale negli anticipi e sempre attento nelle chiusure. Esempio di carattere. FIUMANO’ 6. Stenta ad entrare in partita e si prende anche l’ammonizione.

SILVESTRO 5,5. Meno preciso del solito.

MANE’ s.v.

CERASANI 6,5. Per un’ora è uno dei più lucidi dei suoi, recupera palloni, li distribuisce. AMATUCCI s.v.

MUSSIS 8. Uomo – ovunque dell’Aquila, un giocatore vero che macina chilometri e dispensa suggerimenti preziosi, brillando in cabina di regia.

GIORDANI 7. Si sacrifica in lungo e in largo, impersonando quel prototipo di calciatore esperto che prende per mano i compagni più giovani.

LISCHI 7. Vedi Giordani, oppure Mussis o Gennari. Il "fedelissimo" mette ancora una volta al servizio della squadra dinamismo e tanta esperienza.

KERNEZO 6,5. Sconcerta la retroguardia sarda in avvio spaziando da un versante all’altro e solo la prodezza di Garau gli nega il gol.

PEREZ s.v.

ITALENG 7. Ci vogliono sempre un paio di difensori per frenarne la fisicità e spesso non riescono nell’intento. E adesso ha preso gusto anche a segnare. ROVAGLIA 5,5. Non entra in partita nella maniera giusta e rischia di subire anche una seconda ammonizione.