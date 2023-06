È tornato Conte: "Qui il mio cuore dopo la grande rimonta sfumata"

Ritorno al passato per Antonio Conte. L’ex giocatore e allenatore della Juventus e della Nazionale è stato premiato martedì sera con il Timone d’oro, il riconoscimento assegnato annualmente dall’associazione allenatori di Arezzo.

Per lui è stata quindi l’occasione di tornare dove tutto era cominciato nella stagione 200607 in B: "Rimango molto legato ad Arezzo perché è stata la mia prima esperienza in panchina", ha detto il tecnico. Quella stessa panchina su cui martedì si è seduto nuovamente, rientrando al Comunale a distanza di 16 anni dall’ultima volta.

"Non finì come speravamo – ricorda ancora Conte – ma grazie ad Arezzo capii che potevo fare l’allenatore. Dopo un inizio difficile tornai con più maturità e preparazione, passai al 4-2-4 e sfiorammo un’impresa".

Arezzo ha quindi rappresentato il trampolino di lancio per una carriera da tecnico davvero di prim’ordine, nella quale spiccano le vittorie di cinque campionati di serie A (quattro con la Juventus e uno con l’Inter) e di una Premier League e una Fa Cup alla guida del Chelsea. È stato anche commissario tecnico della Nazionale dal 2014 al 2016. Nella cornice dell’Hotel Minerva, era presente anche l’attuale tecnico amaranto Paolo Indiani, che con Conte si era incrociato per i corsi da allenatore a Coverciano agli inizi degli anni Duemila.

L.A.