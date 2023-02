È l’Arezzo di Settembrini: pasta di capitano

di Luca Amorosi

Tutte le partite mettono in palio la stessa posta, ma certe vittorie hanno un significato che va oltre i tre punti. Quella di domenica a Ponsacco è una di quelle, perché l’Arezzo l’ha ottenuta in circostanze proibitive: il terreno di gioco ai limiti della praticabilità fin dal calcio d’inizio, il vento forte che condizionava le traiettorie delle palle alte e la pioggia gelida che non ha mai smesso di cadere hanno costretto gli amaranto a mettere da parte il proprio stile di gioco e l’estetica, mettendola sul piano della fisicità e della battaglia su ogni pallone, in ogni zolla del tremendo impianto pisano. Prova ne è che anche il tecnico Indiani aveva optato per un undici titolare con giocatori più rocciosi come Poggesi terzino sinistro al posto di Zona, Damiani in mezzo per Bianchi e Gucci, Pattarello e Persichini a formare un tridente più pesante rispetto al solito. Scelte che hanno pagato, perché poi il Cavallino in campo ha svolto il suo dovere con assoluta abnegazione: ha concesso poco o nulla ai locali badando al sodo in difesa, giocando semplice in mediana e cercando di sfruttare le poche palle gol che potevano capitare, come puntualmente accaduto nella ripresa con la fiammata del giovane Cantisani, che alla mezz’ora ha fulminato il portiere rossoblù con un bel destro di prima intenzione che ha fatto esplodere i duecento tifosi amaranto, eroici nel sostenere la squadra per novantacinque minuti controvento e sotto la sferzante pioggia ghiacciata.

Se la formazione di Indiani dovesse raggiungere l’obiettivo tanto agognato, questa trasferta entrerebbe di diritto nella già corposa epica amaranto come uno dei crocevia fondamentali della stagione e i tifosi presenti potrebbero appuntarsi al petto la medaglia di una giornata apocalittica, da tormento ed estasi come la storia ormai quasi centenaria del Cavallino impone. Una sfida dal sapore d’altri tempi, con i ventidue in campo ricoperti di fango dalla testa ai piedi: in un contesto del genere non poteva che emergere Andrea Settembrini, capitano nella tempesta. Monumentale la sua prestazione da autentico frangiflutti in mezzo al campo e vicinissimo a un gol clamoroso dalla distanza con una conclusione deviata beffardamente sul palo dal vento contrario. Non molto più tardi l’Arezzo avrebbe trovato il vantaggio decisivo grazie a un bello scambio innescato da Castiglia, rifinito da Lazzarini e concluso in rete proprio dal neoentrato Cantisani. In quello specifico frangente l’Arezzo ha fatto valere la sua caratura tecnica, completando l’azione senza far mai battere il pallone a terra.

Piedi buoni, mente lucida e gambe a pieni giri: il Cavallino, insomma, ci ha messo tutto per rimanere davanti alla Pianese corsara a Seravezza, mostrando la fame necessaria per arrivare fino in fondo e uno spirito battagliero che forse non credeva nemmeno di poter avere, come ha ammesso anche Indiani domenica nel post-partita.

Ora però guai ad adagiarsi: le giornate da giocare sono ancora nove e contro avversarie alla ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi, a partire del Città di Castello dell’ex Calderini che arriva domenica al Comunale. Una compagine in piena crisi e risucchiata in zona playout, ma proprio per questo da non sottovalutare.