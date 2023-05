È la partita chiave per la semifinale

di Luca Amorosi

È iniziata bene la poule scudetto dell’Arezzo. Gli amaranto, vittoriosi domenica contro la Giana Erminio, si sono piazzati in testa al triangolare e si sono risparmiati il turno infrasettimanale odierno, che vede dunque coinvolte le altre due formazioni del girone eliminatorio.

La squadra di Indiani guarderà con attenzione alla sfida tra Giana e Pineto in programma oggi alle 15 a Gorgonzola per capire quanto saranno concrete le chance di conquistare il primo posto, che vale la certezza dell’accesso in semifinale. Aver vinto la prima partita, ovviamente, pone l’Arezzo in una posizione di vantaggio, ma alcuni risultati potrebbero essere più favorevoli di altri: trattandosi di un triangolare, infatti, l’eventualità che almeno due squadre arrivino a pari punti non è remota e le combinazioni sono tante.

Prima di vedere le più probabili, però, è bene cosa afferma il regolamento: ad accedere alle semifinali, da disputarsi in gare di andata e ritorno il 28 maggio e il 4 giugno, saranno le prime di ogni triangolare più la miglior seconda dei tre gruppi. Giana e Pineto si ritroveranno il 28 maggio per la finale di Coppa Italia sul neutro di Gavorrano. Se una delle due dovesse passare il turno servirebbe uno slittamento.

Nel caso in cui due o più squadre arrivino a pari punti, si terrà conto prima di tutto dello scontro diretto, poi della differenza reti nel triangolare, dei gol segnati e dei gol segnati in trasferta. Se non bastassero, conterà la classifica della coppa disciplina, che vede l’Arezzo primeggiare rispetto alle concorrenti. Dopo il risultato odierno, quindi, sarà possibile iniziare a fare qualche calcolo.

Calcoli che sarebbero presto fatti in caso di pareggio tra lombardi e abruzzesi: l’Arezzo sarebbe primo in caso di vittoria o pareggio a Pineto domenica.

In caso di vittoria di una delle due, invece, le cose si complicano. Se a vincere fossero gli ospiti, la Giana Erminio sarebbe fuori dai giochi e per la prima piazza si deciderebbe tutto in Abruzzo: chi vince va primo ma in caso di pareggio, sarebbe decisiva la differenza reti.

Se il Pineto oggi vincesse segnando uno o due gol, agli amaranto basterebbe il pari, altrimenti una vittoria più larga o con almeno tre gol segnati costringerebbe l’Arezzo a vincere o a centrare un pareggio con almeno tre gol. In caso contrario il Pineto sarebbe primo, a parità di differenza reti, o per i gol fatti complessivi o per i gol fatti in trasferta.

Altrettanto complesso il calcolo in caso di vittoria della Giana Erminio: Arezzo primo se vince o pareggia a Pineto, ma se perdesse, tutte arriverebbero a pari merito. Di nuovo sarebbe dirimente la differenza reti: se la Giana vincesse con massimo due gol di scarto, l’Arezzo potrebbe pure permettersi di perdere con un gol di scarto a Pineto. Infine, esiste un caso limite: se la Giana vince 3-1 oggi e poi il Pineto batte 3-1 gli amaranto, si verrebbe a creare una situazione di totale parità in tutti i parametri. Sarebbe decisiva, a quel punto, la coppa disciplina, che premia proprio il Cavallino per pochi centesimi.

L’Arezzo, insomma, ha buonissime possibilità di avanzare in una competizione che non porta premi in denaro, a differenza ad esempio della Coppa Italia di categoria, ma che permetterebbe di aggiungere un trofeo in bacheca e il tricolore nella maglia della prossima stagione.