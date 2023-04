Dukes promosso è festa

Sperando di poter realizzare il "triplete" negli sport di squadra più popolari (non sarà facile), Sansepolcro festeggia intanto la Utensileria Online Dukes Basket, che con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato di serie D ha matematicamente ottenuto la promozione nella nuova C unica regionale toscana. Il sigillo definitivo la scorsa settimana a Reggello, con la larga affermazione per 87-63 dei ragazzi allenati da Luigi Mameli, che domani pomeriggio alle 18,30, sul parquet del palasport biturgense, giocheranno l’ultima partita casalinga della trionfale stagione contro l’Asciano, per poi chiudere a Sesto Fiorentino. Presa la testa della classifica dopo cinque turni dal via, la Dukes non l’ha più mollata, mettendo insieme 25 vittorie sulle 28 partite disputate e una delle sconfitte è maturata per giunta a tavolino, a dimostrazione di una superiorità indiscutibile, che a Sansepolcro riporta un trionfo completo dopo 26 anni: era infatti il 1997 quando l’Endas di coach Alessandro Rossi vinse la serie D umbra con 56 punti su 60, poi nel 2020 la portacolori dell’attuale società era capolista in Promozione.