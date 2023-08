Dukes più forte con l’ingaggio del serbo Mihajlovic

Confermati i tecnici Mameli e Lucifero, che hanno guidato la Dukes al passaggio in serie C la società ha ufficializzato Spillantini, Bazani, Fratini, Alunni, Menichetti e Occhirossi nonostante sia stato perso, per i regolamenti federali l’americano Nicholas Schlitzer, autentico cecchino. Tra i nuovi volti il serbo Milos Mihajlovic, centro, classe 2002. Dotato di un fisico imponente (2,05 metri d’altezza), ha esordito con la Vis Reggio Calabria. Tanta esperienza in Serie C fra Nuova Pallacanestro Messina e le lombarde Gilbertina Soresina e Gardonese. Nella passata stagione, a Milazzo, ha collezionato 23 presenze in Serie C Gold.