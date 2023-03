Doppietta di Valori, il Sansepolcro allunga Prova di forza a Cannara per la capolista

cannara

0

sansepolcro

2

CANNARA: Ubirti; Bocci (38’st Anselmi), Belloni, Felici (10’st Vitaloni), Di Mambro (10’st Dedja); Ravanelli M., Ricciolini, Camilletti, Frustini; Raccichini, Perri (30’st Della Vedova). A disp. Bonomo, Meschini, Anselmi, Della Vedova, Ravanelli C., Ilunga Cardoso, Dedja, Vitaloni, Angelucci.

All. Caporali

SANSEPOLCRO: Mariangioli; Beers, Del Siena, Burzigotti, Nuti; Croce (24’st Priorelli), Brizzi (33’st Arcaleni), Locchi (45’ Gennaioli); Braccini (45’ Gorini), Valori (30’st Mariotti), Essoussi. A disp. Chialli, Gorini, Gennaioli, Carbonaro, Arcaleni, El Mohtarim, Priorelli, Mariotti, Passeri.

All. Armillei

Reti: 38’ pt e 42’ pt Valori.

Note: ammoniti: Raccichini, Di Mambro, Beers. Recupero: 2’+4’. Angoli: 5-2

CANNARA – Una doppietta di Riccardo Valori (nella foto) regala la vittoria al Sansepolcro nella trasferta contro il Cannara e consente ai biturgensi di portarsi a più 3 sull’Ellera con una gara in più. Una partita ben preparata da Armillei, con i bianconeri che già nella prima frazione di gioco hanno saputo portare l’inerzia del match a proprio favore. Tante occasioni per la squadra bianconera, con ben tre reti annullate per fuorigioco con Essoussi e due volte Braccini.

Nel mezzo anche due pali, entrambi colpiti da Valori, che di fatto legittimano la vittoria esterna dei bianconeri. Al Cannara il merito di aver tenuto botta soprattutto nella prima mezzora.

Alla distanza però il tasso tecnico superiore della compagine di Armillei è venuto fuori. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo proprio con Valori, bravo al 38’ ad addomesticare la sfera sull’ottimo suggerimento di Croce da piazzato e ad insaccare di piatto per il vantaggio ospite.

Il raddoppio arriva quattro minuti dopo con una bella giocata individuale del numero 10 bianconero che, defilato sulla sinistra al limite dell’area, lascia partire un bel destro a rientrare sul secondo palo sul quale Ubirti non può nulla.

Nella ripresa il Cannara ci prova con Raccichini in due circostanze ma il Sansepolcro non rischia e sfiora anzi a più riprese il tris con Ubirti bravo a salvare i suoi in due occasioni. Tre punti pesanti, in virtù del pari interno dell’Ellera, che permettono alla capolista di allungare e preparare al meglio la prossima sfida interna con l’Angelana dove il pubblico del Buitoni saprà senz’altro spingere a dovere i bianconeri sempre più diretti verso il ritorno in serie D che manca da troppo tempo a questa ambiziosa piazza che ora si gusta un fine settimana sicuramente positivo.

Per il Cannara, invece, le speranze di salvezza sono ora ridotte al lumicino con il distacco dalla terzultima piazza sempre maggiore.

N.A.