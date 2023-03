Doppietta di Tomasco Il Montagnano vola

Se doveva essere un esame di maturità il Montagnano è stato promosso a pieni voti e la truppa di Mirco Martini si conferma tra le squadre più in forma in questo finale di stagione. Nell’anticipo di campionato contro il Montalcino i torelli della Valdichiana schiantano con un netto e perentorio 3-0 i senesi. Alomar nel primo tempo e una doppietta di Tomasco nei minuti finali chiudono i giochi e regalano tre punti pesantissimi ad una squadra che aveva iniziato la stagione con il freno a meno tirato riuscendo poi a trovare convinzione nei propri mezzi e continuità. La vittoria di ieri permette di raggiungere il Montalcino in classifica al quinto posto con 29 punti, uno in meno del Torrenieri.

Un andamento di tutto rispetto se non fosse che la forbice tra seconda e terza potrebbe cristallizzare i playoff. Merito anche di una Sansovino straripante, ma questo di certo conta fino ad un certo punto per un Montagnano che ha voltato pagina e guarda con fiducia al futuro.