Domenica col Ghiviborgo a caccia del tris

AREZZO

Giornata di riposo ieri per la prima squadra amaranto dopo le due doppie sedute di martedì e mercoledì.

Oggi, capitan Settembrini e il resto del gruppo torna in campo per proseguire la preparazione della sfida che attende gli amaranto domenica al Comunale contro il Ghiviborgo, quando il tecnico Paolo Indiani (nella foto) potrà disporre della rosa al completo a eccezione di Gucci, che dovrà scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni.

Recuperato invece Convitto, che aveva saltato la trasferta di Seravezza a causa di un fastidio muscolare.

La gara di domenica assume un valore importante su vari fronti. In campo, gli amaranto vogliono dare continuità ai successi contro Flaminia e Seravezza per mantenere la vetta della classifica riconquistata proprio domenica scorsa della Pianese che è stata sconfitta a sorpresa dal Terranuova Traiana. Un appuntamento, dunque, dove non potranno mancare i tre punti.

Anche sugli spalti, però, sarà significativa: prima del fischio d’inizio e durante l’intervallo, infatti, sarà possibile votare, tra i 22 bozzetti in gara, il logo del comitato che si occuperà di tutte le iniziative legate al centenario. Verranno allestite due postazioni: una al primo ingresso della curva sud in corrispondenza della sede del comitato Orgoglio Amaranto, l’altra all’ingresso della tribuna laterale sud.

Qui tutti i tifosi, dietro nominativo, potranno ricevere una scheda nella quale esprimere fino a tre preferenze. Lo spoglio dei voti avverrà al termine dell’incontro.

I bozzetti del concorso sono stati già presentati dalla società amaranto e durante la cena di ieri sera organizzata da Orgoglio Amaranto al ristorante Chez Vous dove sono partite le prime votazioni di un’iniziativa molto sentita dai tifosi e dagli sportivi in generale.