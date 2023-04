Domenica al Comunale arriva il Trestina

Due giorni di riposo per l’Arezzo che riprenderà domani la preparazione in vista dell’ultima gara casalinga, la penultima di campionato, in programma domenica quando al Comunale arriverà lo Sporting Trestina. Probabile che Giovannini parli alla squadra per evitare che si ripeta una prestazione come quella di domenica. Al di là degli episodi (vedi espulsione di Risaliti) al dg non è piaciuto troppo l’atteggiamento. La speranza è che i cinque schiaffi rimediati contro il Tau sia benefici per alzare nuovamente l’asticella dell’attenzione.

L’obiettivo adesso è finire al meglio le ultime due partite che restano per prepararsi alla poule scudetto che inizierà a metà maggio. La società ha dichiarato che tiene allo scudetto dei dilettanti che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per mettere il punto esclamativo ad una stagione già esaltante e un trofeo di prestigio che andrebbe ad impreziosire ulteriormente l’anno del centenario.