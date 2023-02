Domani svelati i loghi in gara realizzati dai tifosi

Sono ventidue i loghi ufficialmente in gara, realizzati dai tifosi dell’Arezzo, dai quali uscirà il bozzetto vincitore che sarà poi utilizzato quale simbolo del comitato del Centenario da utilizzare in ogni iniziativa. I loghi saranno svelati, domani sera, nel corso della cena del tesseramento 2023, organizzata dal comitato Orgoglio Amaranto, e partirà la votazione. Ogni tifoso potrà votare una sola scheda esprimendo fino ad un massimo di tre preferenze. Urne aperte durante della cena di OA e anche domenica allo stadio comunale in occasione della partita di campionato presso le due postazioni che saranno allestite rispettivamente in tribuna e presso la curva sud Lauro Minghelli e che resteranno aperte nel prepartita e durante l’intervallo. Intanto, questo pomeriggio la prima squadra e lo staff tecnico renderanno il consueto omaggio alla Madonna del Conforto recandosi in Cattedrale.