Domani la sfida sul campo del Follonica Gavorrano

SAN GIOVANNI

C’è grande attesa nella tifoseria azzurra sangiovannese per la trasferta di domani a Gavorrano (ore 14,30). Al seguito della squadra andranno diverse decine di tifosi. Le tre vittorie consecutive hanno generato un clima di fiducia per le due consecutive trasferte, in casa del Follonica Gavorrano e della Flaminia. Anche fra la dirigenza del Marzocco si sono raggiunte serenità e sicurezza per cercare di chiudere bene la stagione, come del resto segnala la classifica con 36 punti. La sfida con i rossoblù maremmani è molto difficile, però la Sangio è in grande forma e se la giocherà. Ci sono ancora due rilevanti assenze, il difensore Lorenzoni ed il regista Bellini. Lungo il recupero di Lorenzoni, Bellini potrebbe rientrare fra tre domeniche, col Grosseto. Nel Gavorrano ci sono due ex, il giocatore Dierna e l’allenatore Marco Bonura, il quale fu giocatore azzurro in C2, col tecnico della vittoria Leonardo Acori nel 2001.

Nella squadra grossetana gioca il bomber Marcheggiani che ha già fatto 14 centri. Sulle defezioni il tecnico Aldo Firicano afferma: "Ormai ci sono abituato alle assenze dei titolari, provvederò. Comunque sottolineo che chi è andato in campo dall’inizio si è sempre ben inserito. Penso che sarà così anche domani contro il Follonica Gavorrano".

Si sta facendo onore anche la squadra Juniores nazionale (salita al sesto posto), diretta dall’ex atleta azzurro Francesco Mocarelli e dall’ex Juventus Lorenzo Morandini. Oggi giocherà al Fedini (ore 15,30) contro l’Orvietana. Sabato scorso ha vinto a Trestina 1-3.

Giorgio Grassi