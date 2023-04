Disastro Silvestro Marcucci e Pietra non incidono

GIUSTI 7. Sì, merita il voto più alto e la conferma anche nella prossima stagione. Averlo "tagliato" l’estate scorsa era stato uno sbaglio clamoroso. Portiere, lui sì, da Lega Pro.

SILVESTRO 5. Generoso ma svagato e spesso superato dall’imprendibile Lamesta. Una giornataccia per l’ex Inter.

TOZZUOLO 5,5. Crolla come il resto dei compagni della difesa proprio nella fase finale della sfida, quando in vantaggio si dovevano stringere i denti. GENNARI 5,5. Stesso discorso. Il gigante Sylla gli rende duro il pomeriggio superandolo sistematicamente nel gioco aereo.

CHITI 5. Ad un certo punto si trasforma in centrocampista aggiunto ma commette diversi errori di gioventù. AMATUCCI 6. Di stima, anche perché il capitano si trova a predicare nel deserto cercando non sempre con successo di cucire i reparti. MARCUCCI 5,5. Rispolverano per la gara della disperazione dopo molta panchina e poche presenze non incide. PIETRA 5. Schierato a sua volta a sorpresa stenta a scoprire dove collocarsi in campo e fallisce un’occasione colossale.

BIAGI 6. Non al meglio per la botta di Pontedera.

PEREZ 5,5. E’ una punta che vuole il pallone sui piedi e si vede solo in due azioni. Troppo poco. CERASANI s.v.

GIORDANI 5,5. Una delle prestazioni più opache.

ITALENG 7. Ma perché non ha giocato dall’inizio? Che stesse bene lo ha dimostrato realizzando di potenza la sesta rete in campionato. KERNEZO 6,5. A lungo è stato il rossoblù che non si è arreso ad una retrocessione inevitabile.