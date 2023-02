Diani illude il Casentino La Sansovino di rincorsa

A un passo dall’impresa. Il Casentino Academy nell’anticipo del campionato di Promozione, in casa della capolista Asta tiene testa alla prima della classe. Merito di Diani che con illuso gol fino al 93’ fissa il punteggio sull’uno a uno. Ma ecco che quando la partita sembra finita, Finisci raddoppia per l’Asta che costringe così la Sansovino, seconda e impegnata oggi in casa contro l’Alberoro, a maggior ragione a dover vincere per tenere il passo.

Il calcio di inizio è alle 15 così come per lo scontro diretto in chiave salvezza tra il Pienza e sul Subbiano che vedrà l’esordio di Andrea Bendetti in panchina.

Il Pratovecchio, ultimo della classe, intanto si giocherà buona parte delle proprie speranze di salvezza in casa del San Quirico mentre il Montagnano riceverà in casa il Lornano Badesse, sempre alle ore 15. Riposa il Lucignano mentre il Torrenieri affronterà il Montalcino davanti al proprio pubblico.