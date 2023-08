Di Rienzo in prova

Nell’ottica di rafforzamento delle quote previste per il prossimo campionato, ricordiamo che sarà obbligatorio far giocare un classe 2003, due 2004 e un 2005, la Sangiovannese farà sostenere un provino al difensore del 2005 Michele Di Rienzo (nella foto), proveniente dal Perugia ma nella seconda parte della scorsa stagione in forza alla Primavera 2 del Monopoli con 15 presenze. È un classico jolly difensivo, può occupare le due fasce così come la zona centrale e cercherà di convincere l’allenatore Bencivenni. Occasione importante sarà quella di domani quando Rosseti e compagni affronteranno in amichevole, alle 18, al Fedini, il Foiano di Eccellenza. Di sicuro si avrà una prima indicazione se potrà, o meno, essere utile alla causa. Oltre al diciottenne di scuola Perugia, al ds Marcello Bucciarelli è stato inoltre proposto anche il 2004 Edoardo Policano, nipote del più famoso Roberto ex calciatore di serie A, di proprietà del Padova ma nel girone di ritorno della passata stagione in forza ai veneti del Sona in Serie D.

Intanto sembra fatta per il rinnovo del prestito di Brando Bencini al Sinalunghese. Il ragazzo del 2002 è già stato protagonista con la maglia rossoblù nel passato torneo.

M.B.