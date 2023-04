Derby Sangio-Terranuova Bivio salvezza per due

QUI SANGIOVANNESE

È il giorno del secondo derby fra gli azzurri sangiovannesi e i biancorossi terranuovesi. Inizio gara alle 15. All’andata nel novembre scorso, il risultato fu di 1-1. Il tecnico dei locali Aldo Firicano, fatta eccezione e per Poli, ha tutta la rosa a disposizione. Finalmente ha un problema di scelta dell’undici titolare. Il pensiero del tecnico azzurro: "Non sono preoccupato, ma guardingo. Si tratta di un derby, che esula anche dal contesto classifica. Nelle gare del campanile, tutto può succedere. C’è anche un pizzico di voler fare qualcosa di più da entrambe le squadre, Quindi, è una partita difficile. Ho diffidato i ragazzi dal pensare che la classifica possa essere sinonimo di un qualcosa, perché è partita come le altre, con tante difficoltà. Ho timore di questa sfida. L’intento è di fare punti per arrivare prima possibile alla quota salvezza, che non è lontana". Sulla formazione Firicano afferma: "Qualche variazione rispetto a Ghiviborgo ci sarà. Dispiace lasciar fuori qualcuno, ma chi ci obbliga a fare certe scelte, sono le quote. Terranuova è un avversario da prendere con la massima concentrazione, ed una grande voglia di fare risultato".

QUI TERRANUOVA TRAIANA

Il Terranuova Traiana si appresta a varcare la soglia del Fedini con tre sconfitte consecutive sulle spalle: 0-1 interno con l’Orvietana, 3-1 a Gavorrano prima della pausa per la Viareggio Cup e 1-3 al Matteini con il Flaminia nell’anticipo di sabato scorso. Per i biancorossi, penultimi in classifica a 3 lunghezze di distanza dalla zona play-out, le possibilità di rimanere in serie D si riducono ad ogni giornata. Restano soltanto 15 punti in palio nelle prossime gare e la formazione guidata da Simone Calori è disposta a dare il massimo anche nella sfida con i cugini valdarnesi. Tra gli ex biancoazzurri presenti, oltre al tecnico, ci saranno Scarpelli, Bega, Gautieri e Vezzi, con quest’ultimo che assisterà al match dalla tribuna. Calori dovrà fare a meno di Castaldo, fuori per problemi muscolari, mentre è ancora in bilico la partecipazione di Lautaro Schinnea, che ha saltato anche l’ultima partita per un fastidio ad una gamba. All’andata, nel primo storico incontro del 27 novembre tra le due compagini, finì 1-1. Dopo 15 minuti Massai segnava il vantaggio per il Terranuova, poi Boix pareggiava i conti per la Sangio su rigore al 25’ della ripresa, in una giornata caratterizzata dall’omaggio al leggendario Gil De Ponti, bandiera di entrambe le società.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Cesaretti, Lorenzoni, Rosseti, Dodaro; Saccchini, Baldesi, Nannini; Bellini; Boix, Caprio. A disposizione: Palazzini, Vanni, Nannoni, Atzeni, Dei, D’Agosto, Migliorini, Miccoli, Milani. All. Firicano

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli; Maloku, Artini, Farini; Cioce, Petrioli, Gautieri, Massai, Benucci; Meucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Bega, Senzamici, Dema, Mascia, Occhiolini, Ceppodomo, Schinnea. All. Calori

Arbitro: Saccà di Messina (Vagnetti-Teulem).

Giorgio Grassi

Francesco Tozzi