Della Lunga, prova di forza

di Andrea Lorentini

Era l’obiettivo principale di inizio stagione e ha centrato subito il bersaglio grosso. Prima volata e prima vittoria per Francesco Della Lunga che si è imposto allo sprint nella Firenze-Empoli, la classica che apre la stagione dei dilettanti in Toscana. Una prova di forza quella del 21enne velocista aretino del Team Colpack, al quarto successo in categoria, che all’alba dei sua quarta stagione da under 23 si candida a diventare uno dei protagonisti a livello nazionale. "Sono strafelice di avere ottenuto questo risultato perché la Firenze-Empoli era uno degli obiettivi da centrare e ci sono riuscito. Un successo che mi da tanta fiducia per il proseguo. La forma è buona – aggiunge – e spero di continuare così anche nelle prossime gare". In questi giorni si trova in Croazia dove parteciperà ad alcune corse. Non sarà l’unico impegno all’estero.

"A fine marzo volerò in Belgio, dove correrò la Gand Wevelgem per dilettanti. Un appuntamento di grande prestigio".

Dopo le tre vittorie dello scorso anno, il 2023 ha tutto per essere la stagione della sua consacrazione per il talento di Indicatore.

"Rispetto al 2022 l’inverno è filato via liscio senza intoppi. Un anno fa mi ero dovuto fermare per il covid e questo mi ha condizionato. Stavolta mi sono potuto preparare al meglio per essere protagonista almeno fino a giugno dove ci sono molte competizioni adatte alle ruote veloci – puntualizza Francesco – Gli obiettivi principali saranno la Popolarissima dove sono già salito sul podio, il Gran Premio Liberazione e il Circuito del Porto". Non nasconde di fare anche un pensiero alla nazionale.

"Proverò a tornare ad indossare in maglia azzurra che mi manca da quando ero juniores. Ovviamente dipenderà dai risultati che riuscirò a conseguire e dai tracciati dell’europeo e del mondiale che non conosco. Una convocazione sarebbe una grossa soddisfazione".

Sicuramente tra gli obiettivi c’è quello di passare professionista a fine anno. "Aver cominciato una vittoria è stato importante anche in questa ottica – ammette Della Lunga – Mi auguro di conquistare qualche altra gara per mettermi in mostra e ricevere una chiamata".

La lunga volta verso il salto tra i grandi del ciclismo per Francesco Della Lunga è appena iniziata.