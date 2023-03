Daspo sospeso per due aretini

Sospeso il Daspo per due tifosi aretini che potranno tornare così allo stadio fin dalla gara di sabato prossimo contro il Montespaccato. La diffida era scattata per fatti che risalgono al dicembre 2020 quando un gruppo di sostenitori attese il pullman dei giocatori davanti all’hotel Minerva, sede del ritiro. I toni furono molto aspri, anche perché l’Arezzo era ultimo in classifica in serie C e veniva da un periodo negativo. Per due di loro venne notificato il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive cui ha fatto seguito il ricorso davanti al Tar della Toscana per la revoca del provvedimento. Sono seguiti una serie di rimpalli giudiziari, fino alla sentenza del Consiglio di Stato che ha sospeso il Daspo rendendo la diffida inefficace.