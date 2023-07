Daniele Rossi rinnova con l'Amen Sba, "Sarà la mia quarta stagione ad Arezzo"

Daniele Rossi resta in amaranto. Amen Sba lo vuole anche in Serie B e gli ha rinnovato il contratto. Il giocatore valdarnese è arrivato nella stagione 2020-2021 ed è cresciuto tecnicamente campionato dopo campionato. Lo scorso anno ha superato i mille punti, è stato tra i protagonisti della promozione in B con oltre 14 punti messi a referto e abbinati al secondo posto nella classifica marcatori dei play off insieme a Toia. "La prossima sarà la mia quarta stagione ad Arezzo - dice Rossi - e sono molto contento di indossare la maglia amaranto. Dai primi acquisti e le riconferme delle squadre toscane, tutto fa pensare a un campionato di alto livello. Cercheremo come squadra di dare il massimo e raggiungere gli obiettivi. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto nei play off, Matteo Cutini e Claudio Castelli per avermi fatto ambientare in maniera ottimale e per la fiducia nel gioco".

Rossi continuerà a indossare la maglia numero 10 dell’Amen. Soddisfatto anche il presidente Mauro Castelli: "L’obiettivo è cercare di confermare tutti i protagonisti dello scorso anno, sia come staff tecnico che come giocatori. Rossi è diventato una colonna portante della squadra". So.fa.