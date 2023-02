Cuore Montevarchi, ma il pari serve a poco

aquila montevarchi

0

lucchese

0

AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Tozzuolo, Bertola, Chiti; Cerasani (20’ s.t. Nador), Amatucci, Mussis, Perez (20’ s.t. Silvestro), Lischi (26’ s.t. Italeng); Kernezo, Giordani. A disposizione: Mazzini, Rossi; Biagi, Boncompagni, Fiumanò, Manè, Rovaglia, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. Allenatore: Banchini (in panchina Binotto)

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello (44’ s.t. D’Alena), Franco, Mastalli (25’ s.t. Ferro); Rizzo Pinna (1’ s.t. Ravasio), Panico (25’ s.t. Fabbrini), Bruzzaniti (35’ s.t. Romero). A disposizione: Coletta, Galletti, Alagna, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Di Quinzio, Pirola, De Maria. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila (Giudice FracchiollaBalducci).

Note: spettatori 854 di cui 386 paganti (161 ospiti) e 488 abbonati. Incasso totale 7.245 euro. Angoli 8-5. Ammoniti: Panico, Giusti e Silvestro.

E’ l’Aquila più battagliera vista sin qui in stagione a far soffrire oltre il lecito la Lucchese, pur se il derby toscano finisce a reti bianche. Esce, anzi, tra gli applausi il Montevarchi, dopo aver dato tutto sul terreno inzuppato di pioggia del Brilli Peri, ma il successo atteso da ben 65 giorni è ancora rimandato e la classifica continua a peggiorare. Sì, perché se vero che anche l’Imolese ha pareggiato e la corsa per evitare l’ultima piazza con i romagnoli prosegue, arrivando anche penultimi i rossoblù ad oggi incapperebbero nella "forbice" e non disputerebbero neanche i play out. Con la quintultima, infatti, la distanza sarebbe di 9 lunghezze. Ad ogni modo, giocando come contro le Pantere rossonere, ieri in tenuta gialla, Amatucci e compagni hanno ancora delle chances di accorciare le distanze in coda e, quel che conta, sembrano più vivi che mai. Schierati con il 3-5-2 da Banchini, squalificato e sostituito da Binotto a bordo campo, i valdarnesi hanno proposto un assetto a trazione più che anteriore, con giocatori d’attacco come Mussis, Perez e Cerasani a centrocampo dietro Giordani e Kernezo. Scontato il tema della sfida con i padroni di casa in avanti fin dalle prime battute e i lucchesi pronti a ripartire.

Aggressivi e a tratti arrembanti, gli aquilotti fanno a pugni anche con la dea bendata, come al 18’ quando la sfera incornata da Giordani rimbalza due volte sulla traversa, danza sulla linea senza entrare e viene messa incredibilmente oltre il fondo da Chiti. Poco dopo Kernezo è chiuso in angolo a corollario di un’azione tambureggiante. Dalla mezzora si scuote la squadra di Maraia che, approfitta degli spazi concessi in ripartenza e chiama Giusti a interventi risolutivi con Panico, Mastalli e Tumbarello. Stesso trend nella ripresa che si apre con un destro largo di Bruzzaniti da buona posizione e con una sorta di rigore in movimento sprecato dallo stesso attaccante servito nel cuore dell’area. Ma l’Aquila risponde per le rime costringendo al salvataggio miracoloso Tiritiello e cogliendo la seconda traversa di giornata con Cerasani. Sarà botta e risposta fino alla fine, con una parata salva-risultato di un super Giusti attorno alla mezzora e le repliche di Giordani e di Italeng. Il gol, però, resta l’assente ingiustificato di un derby intenso.

Giustino Bonci