Ct Giotto, Degl’Innocenti campione in wheelchair

Il Tennis Giotto consolida il proprio impegno nel wheelchair tennis. L’ultima importante novità ha riguardato l’avvio della collaborazione con uno dei migliori atleti italiani di questa disciplina paralimpica, Lorenzo Degl’Innocenti, che ha iniziato il proprio percorso di allenamenti sui campi del circolo aretino per una preparazione orientata ai principali tornei nazionali e internazionali. Il più ambizioso e prestigioso obiettivo sarà rappresentato dalla possibilità di arrivare a competere per meritare il pass per le Paralimpiadi del 2024 a Parigi e del 2028 a Los Angeles. "Con il Tennis Giotto abbiamo impostato un progetto a lungo termine – commenta Degl’Innocenti – dove, passo dopo passo, lavoreremo per un continuo miglioramento con impegno, determinazione e sacrifici. Ringrazio il maestro Grazi e il circolo per l’accoglienza e per aver favorito l’avvio di una collaborazione che mi permetterà di fare affidamento su una struttura con pochi pari in Toscana e in Italia come qualità dell’insegnamento".