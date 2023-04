Crollo del Montevarchi, la rabbia dei tifosi

di Giustino Bonci

Il calcio è fatto di risultati e di memoria corta. Inevitabile, quindi, che la sconfitta del Montevarchi con il San Donato Tavarnelle abbia scatenato polemiche a non finire sui social e in città. Sì, perché, realismo vuole che il 20° ko in 35 gare abbia fatto scorrere i titoli di coda sulla seconda stagione consecutiva tra i professionisti. E’ vero, ci sono ancora tre giornate, ma i miracoli sportivi – vedi la salvezza dello scorso anno – difficilmente si ripetono. Forse, a distanza di quasi un anno dall’impresa di un club che fece parlare l’Italia intera per la valorizzazione dei giovani e una gestione sostenibile, i rossoblù hanno perso l’ultimo treno per allontanarsi dall’Interregionale. Sta per finire un campionato da incubo che intanto bisognerà chiudere con dignità, onorando gli ultimi impegni, questo sì, da professionisti e, in tal senso, va detto che la "rosa", dai limiti tecnici e di esperienza certificati dalla classifica, non si è mai risparmiata.

In secondo luogo, visto che un’eventuale retrocessione, pur dolorosa per la formazione maggiore e, a cascata, per il vivaio, non sarebbe certo un dramma mortale come attestano i precedenti in oltre un secolo di storia, l’importante sarà programmare il torneo venturo per tempo. Progettando una D di alto profilo, capace di rinvigorire un interesse che il pallone locale, aldilà dei campanili, stenta ormai a suscitare se ci si presenta senza veri obiettivi ai nastri di partenza. Può confortare, oltretutto, la circostanza che la società, in tempi non sospetti, abbia garantito coesione presente e futura e ottenuto la conferma dell’appoggio degli sponsor anche se verrà lasciata la Lega Pro. Una dimensione difficile da reggere, non ci sono dubbi, per una realtà come Montevarchi in un’epoca orfana dei "mecenate" del passato. Già adesso, allora, è necessario sedersi al tavolo per evidenziare responsabilità ed errori, guardando però avanti. Quanto alle colpe, è logico che quando non si raggiungono gli obiettivi vadano suddivise tra tutte le componenti. Alla dirigenza e all’area tecnica vengono imputate scelte tardive, con un organico costruito in extremis e che si è cercato di correggere in corsa nel mercato invernale e con il cambio di allenatore senza, tuttavia, effetti tangibili. Vero, ma su un punto, a costo di sembrare una mosca bianca, il sodalizio valdarnese merita rispetto assoluto: nella gestione della vicenda umana di Roberto Malotti. L’orizzonte prossimo, intanto, si chiama Pontedera, terzultimo atto del calendario. Giovedì al "Mannucci" con i granata si giocherà alle 20,30.