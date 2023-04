Cosmi: "Caro Arezzo, tieniti stretto Indiani"

di Andrea Lorentini

Fino a domenica scorsa era stato l’ultimo allenatore a vincere la serie D con l’Arezzo sul campo. Era la stagione 9596 e Serse Cosmi condusse gli amaranto al ritorno tra i professionisti dopo la beffarda radiazione del ’93. Lui, perugino, divenne l’idolo del popolo aretino superando gli steccati della rivalità e del campanile. Ventisette anni dopo l’uomo del fiume ha lasciato, idealmente il testimone a Paolo Indiani.

Cosmi, che effetto le fa il ritorno in serie C dell’Arezzo?

"Lo vivo come una liberazione. Sono molto legato alla squadra e alla città. Vedere l’Arezzo nei dilettanti sinceramente non faceva piacere. Adesso ha riconquistato un palcoscenico almeno adeguato anche se è una piazza che per storia e tradizione meriterebbe la B".

Indiani come Cosmi, quanti meriti ha il tecnico di Certaldo?

"Lui è un fuoriclasse per la serie D. Rappresenta un valore aggiunto, ma il merito maggiore quando si vince un campionato è sempre della società".

Cioè?

"Parte tutto dalla proprietà e dalle scelte che opera. Manzo è stato bravo ad ingaggiare un dirigente come Giovannini che a sua volta ha compiuto la scelta giusta prendendo Indiani e costruendo un organico all’altezza delle ambizioni".

Che prospettiva può avere questo Arezzo?

"Onestamente credo che il doppio salto immediato non sia semplice, però nulla è impossibile in virtù della solidità mostrata da questa società. Potrà senz’altro giovare anche l’entusiasmo della vittoria del campionato. In più il prossimo anno non ci sarà la pressione di dover vincere a tutti i costi".

Ci sono dei punti in comune tra il suo Arezzo e quello attuale?

"Difficile fare paragoni tra epoche calcistiche così lontane. Sono situazioni e parabole differenti a cominciare dai due allenatori. Io avevo 38 anni e Arezzo era il massimo per me. Graziani e Falasconi furono abili ad individuare un tecnico e dei calciatori che avevano fame di affermarsi. Per tanti di noi quell’esperienza divenne un trampolino di lancio. L’attuale società ha dovuto riorganizzarsi dopo una dolorosa retrocessione. Però un fattore in comune c’è".

Quale?

"I tifosi. In queste categorie il pubblico di Arezzo fa la differenza. Oggi come 27 anni fa. L’anno della promozione in C, in trasferta, venivano anche in mille". La sorprende il fatto che Indiani, nonostante le dieci promozioni in carriera, non sia mai arrivato a livelli più alti?

"Premesso che da esterno è difficile giudicare, però non mi stupisce più di tanto perché il calcio italiano di cavolate ne ha fatte molte. Tanti sopravvalutati sono arrivati in serie A. Prendiamo Sarri, oggi considerato un maestro, eppure nella massima serie ci è arrivato alle soglie dei sessanta anni".

L’Arezzo è centenario e lei ha un posto di diritto nella storia del cavallino. E’ un’emozione particolare?

"Intanto vuol dire che siamo invecchiati (ride, ndr). E’ una sensazione piacevole aver fatto parte del percorso. Questo club ha tutti i titoli per celebrare degnamente e con pieno merito un traguardo del genere e la promozione è senza dubbio il miglior viatico per festeggiare questa importante ricorrenza".