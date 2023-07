Corsi e ricorsi, la serie C arriva in ritardo L’Arezzo pesca dal Pisa: ecco Masetti

di Andrea Lorentini

Non è ancora ufficiale, ma praticamente certo: l’inizio della serie C è destinato a slittare a settembre. Con buona pace dei tifosi. Il campionato di Lega Pro sarebbe dovuto partire il 27 agosto, ma dopo il verdetto del collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso del Perugia e tagliato fuori dalla B il Lecco, gli organici definitivi (tra riammissioni e ripescaggi) li avremo soltanto dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto.

Nel mezzo c’è il Tar, a cui si sono già rivolti i club danneggiati dalla sentenza del Coni (Lecco, Reggina e Foggia), la cui udienza è fissata per il 2 agosto, ma c’è da scommettere si andrà fino all’ultimo grado di giudizio della giustizia ordinaria dopo che si sono esauriti quelli del versante sportivo. Salta insomma il 27 agosto con il 3 settembre in forse: nella peggiore delle ipotesi l’Arezzo potrebbe anche debuttare nel giorno del centenario, il 10 settembre.

Di sicuro la C sarà a 60 squadre, su questo il presidente della Lega Pro Marani è stato chiaro. Nel frattempo l’Arezzo completa il quartetto di centrali difensivi ufficializzando l’acquisto di Lorenzo Masetti. Classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Empoli e Pisa con cui ha debuttato in serie B prima di indossare le maglie di Ancona e Piacenza, collezionando 63 presenze tra campionato e playoff in due stagioni in Lega Pro. Masetti arriva ad Arezzo a titolo definitivo con il chiaro obiettivo di tornare quanto prima nella serie cadetta. Con il club nerazzurro il cavallino ha definito anche gli acquisti dell’attaccante Alessandro Zhupa (2005) e del portiere Lorenzo Viti (2004). Per entrambi si tratta di un ritorno in amaranto e verranno girati in prestito in serie D. Il primo al Figline, il secondo al Carpi. Nella maxi operazione, tra le due società è stata concordata una percentuale in favore del Pisa in caso di futura cessione di Masetti o Zhupa da parte dell’Arezzo.

Infine dall’Empoli è stato tesserato Omar Giubbolini, difensore esterno classe 2004, già vicino all’Arezzo nella sessione invernale di mercato. Nei prossimi giorni passerà a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle.

Prime parole in amaranto per Davide Di Pasquale. Il difensore centrale, capitano del Foggia nell’ultima stagione, è stato il colpo del mercato per il reparto arretrato e parla già da leader. "Ho scelto l’Arezzo per il progetto ambizioso e serio che l’attuale proprietà sta portando avanti. Me lo hanno spiegato sia i direttori che capitan Settembrini. Arrivo in una piazza che ha tradizione. La serie C è difficile, ma credo che la rosa sia molto competitiva su una base già collaudata dallo scorso anno".

Per caratteristiche è il profilo ideale per Indiani. "La mia qualità migliore è quella di impostare l’azione da dietro. Mi sono aggregato da poche ore ma non avrò problemi a inserirmi nei meccanismi della squadra".