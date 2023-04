Corsa playoff: le sfide

AREZZO

Mancano 180 minuti alla fine della regular season nei due giorni di Prima categoria che interessano le formazioni aretine. Il discorso promozione è praticamente chiuso ormai da diverse giornate grazie al super campionato del Torrita che ha archiviato la pratica con ben sei turni di anticipo, facendo sembrare normale l’andamento di Valdichiana e Viciomaggio ma che in realtà hanno saputo viaggiare a velocità decisamente alta. A due turni dalla fine della regular season la corsa playoff è quanto mai accesa e indecisa. Il Valdichiana ha 49 punti come il Viciomaggio (campione di Coppa toscana), poi seguono a quota 48 il Ponte D’Arbia e a 44 ci sono Cortona Camucia, Amiata e Fontebelverde. Al momento la forbice non è attiva e si va verso un playoff dalla seconda alla quinta ma c’è da capire l’ordine e soprattutto chi resterà fuori. In coda al gruppo Piazze e Sarteano lottano per evitare l’ultimo posto, mentre Arezzo Football Academy e Spoiano lottano per evitare la zona rossa e il quintultimo posto.

Nel girone E dominano le fiorentine con il solo Bibbiena a tenere alta la bandiera delle aretine, ma sentendo il fiato sul collo di Cubino e Incisa che hanno rispettivamente uno e due punti di ritardo. Situazione complicata in coda al gruppo. Il Rassina con 19 punti è ultimo, preceduto a quota 20 dal Pestello.

La quintultima è a 33 punti punti e quindi la forbice si sta per attivare. Al momento l’unico playout sarebbe quello tra Castelnuovese e Ambra, ma le due giornate che mettono in palio ancora sei punti potrebbero riscrivere la classifica e quindi abbinamenti e possibilità di salvezza delle squadre in ballo nella zona rossa. Per Vaggio, Capolona Quarata e Pergine posizione di classifica tutto sommato tranquilla quella che potrebbe permettere di chiudere senza patemi d’animo la stagione.

Matteo Marzotti