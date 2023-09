Cori ed emozioni Bobo-gol s’è sposato

"Ohi, ohi, ohi, Bobo Pilleddu segna per noi". Vale più di una marcia nuziale il coro che i tifosi amaranto al termine del matrimonio all’ex Cadorna hanno intonato tra brindisi e risate per festeggiare l’ex attaccante dell’Arezzo e la moglie Emma De Crescenzo. Il rito civile, officiato dall’assessore Federico Scapecchi, aveva come testimone d’eccezione Serse Cosmi, allenatore dell’Arezzo che con Corrado Pilleddu tornò in C1 dopo lo spareggio di Pistoia. Nella sala anche alcuni giocatori di quella squadra come Firli, Cipolli e Grilli.

Un calciatore generoso: in amaranto segnò oltre 20 gol in una stagione e mezzo e che è rimasto nel cuore della gente con un legame che ancora oggi è forte come non mai. Pilleddu alla fine si è anche messo a palleggiare per la gioia dei tifosi presenti.