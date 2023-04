Coppa Fiera Mercatale Valdarno Oggi il primo atto della stagione

MERCATALE VALDARNO

Inizia oggi la stagione agonistica 2023 di ciclismo nella provincia di Arezzo. L’onore dell’inaugurazione spetta alla 61^ Coppa Fiera Mercatale Valdarno e Memorial Massimiliano Parenti (prima toccava a Castiglion Bibocchi, ora sospesa) con l’organizzazzione della Polisport Mercatale 2000. Direttori di corsa gli esperti Fabrizio Carnasciali ed Enzo Amantini. La gara aveva avuto tre anni di stop a causa del Covid-19. Un percorso in parte nuovo e piuttosto severo.

I km sono 153,500, il via ufficioso da Mercatale alle 13,45, quello ufficiale dallo Stabilimento Zucchetti di Terranuova Bracciolini. Ci sono varie novità: non possono partire più di sei corridori di ogni società, per un totale massimo di 200 corridori, mentre prima non aveva limite di partecipanti (erano solo due in Italia). Variato il percorso con circuito da ripetere 7 volte con l’arrampicata di Caposelvi e finale con 100 metri di pendenza dal 20% al 30%. La salita del Miravalle e Poggio San Marco sulla strada di Moncioni, ultimi 5 km con strada a vantaggio e discesa tecnica. Hanno ufficializzato la loro presenza 190 atleti, fra Elite e Under 23.

Nell’elenco non figurano Della Lunga e Nencini. Pare che vadano nella Romagna. Nel passato hanno vinto a Mercatale corridori famosi quali Ivan Basso (partenza allora 420 dilettanti) e Riccardo Riccò. L’ultima edizione ha visto il successo di Matteo Sobrero su Sebastiano Mantovani. Sono 33 le società partecipanti, fra cui La Futura Team del ‘Coppino’, vincitore del Giro del 1991, con Giulio Fabbri, Mattia Benedetti e Giovanni Cioni; la Mastromarco Sensi Nibali con Stefano Cavalli e Federico Biagini; Maltinti con Stefano Cavalli; Petroli con Matteo Regnanti Alessio Acco e via di seguito le altre, con tanti giovanissimi Under 23. L’arrivo è previsto intorno alle 17,40.

Giorgio Grassi