Consegnati i premi Aci ad oltre 60 campioni

AREZZO

Grande successo sabato sera alla premiazione del campionato sportivo Aci Arezzo che si è svolta all’Hotel Minerva. Moltissimi in sala ad assistere alla premiazione di oltre 60 campioni dello sport automobilistico iscritti all’Aci di Arezzo che si sono distinti nelle gare organizzate in tutto il territorio nazionale. Tante le vittorie che hanno conquistato i campioni aretini. Quest’anno la tradizionale premiazione assume un significato maggiore, inserendosi nel calendario delle celebrazioni dei 100 anni di Aci Arezzo. Una lunga programmazione, fino alla fine dell’anno, di eventi sportivi e istituzionali. "Si è celebrato il primo evento Aci nell’anno, del centenario 1923-2023 dell’Aci – ha spiegato il presidente Bernardo Mennini – i nostri campioni sono stati dei veri e propri ‘ambasciatori del territorio aretino’ nelle gare del 2022 in tante parti d’Italia".

"Per noi è importante sottolineare come l’automobilismo sportivo non sia solo una importante realtà che coinvolge tantissimi piloti ma è anche, soprattutto nel nostro territorio, un importante ‘motore economico’ perché ogni singolo evento richiama migliaia di persone che soggiornano nei nostri territori e contribuiscono a rafforzare il settore turistico ricettivo" continua Mennini. Il direttore di Aci di Arezzo Silvia Capacci ha poi sottolineato come l’ Aci di Arezzo svolga ogni giorno un importante ruolo in tutta la provincia per supportare gli automobilisti con i propri servizi. La serata è stata condotta dal delegato sportivo Paolo e da Luigi Caneschi presidente della commissione sportiva Aci Arezzo. Hanno partecipato, premiando i tanti campioni, il presidente del Coni di Arezzo Alberto Melis, l’assessore allo sport Federico Scapecchi ed il presidente provinciale Ansmes Carlo Polci.

Ha portato il suo saluto anche il pluricampione Stefano Rossi del team Rossi 4X4. E a proposito di campioni, Paolo Volpi, delegato sportivo, ha sottolineato l’importanza di investire nel settore giovanile perché discipline come queste possano avere un futuro di vittorie e di successi come testimoniano i piloti premiati durante la sera. Luigi Caneschi, presidente della commissione sportiva Aci Arezzo, ha infine ricordato come tutte le iniziative si fondano sul grande lavoro dei volontari, sul loro impegno personale fatto di tanta passione e voglia di fare. Spenti i riflettori sul primo importante appuntamento dell’anno, Aci si prepara ai prossimi eventi, sia sportivi che istituzionali. "Nel calendario dei festeggiamenti seguirà, a marzo, il primo evento sulla sicurezza stradale. Si chiama ‘Guida che ti guido’ e si terrà nelle scuole", spiega Mennini. Prossimo appuntamento sportivo, invece, il 3° Rally storico Valle del Tevere in programma il 3 e 4 marzo. A seguire, il 14 e 15 aprile, il 13° Historic Rally delle Vallate Aretine.

Gaia Papi