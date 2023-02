Con Pérez l’Aquila diventa multinazionale

di Giustino Bonci

E’ un’Aquila sempre più "multinazionale", complici i movimenti in entrata del mercato invernale che hanno confermato gli sforzi della società di via Gramsci per cercare di rimanere tra i professionisti per la seconda stagione consecutiva. Ai calciatori già in rosa dall’inizio del campionato, come il mediano togolese con passaporto anche tedesco Steven Nador, il centravanti del Camerun Italeng e l’italiano di origini senegalesi Moussa Mané, si sono aggiunti di recente l’argentino Franco Mussis, sfortunato al debutto per l’espulsione di Carrara, il ghanese Elimelech Enyan, nato peraltro a Giugliano di Napoli, e l’innesto in attacco, mercoledì scorso, dello statunitense con genitori di El Salvador Joshua Giovanni Perez, chiamato a sostituire il bomber del Gambia Sulayman Jallow passato alla Viterbese. Originario di Montebello, in California, 25 anni compiuti lo scorso 21 gennaio, Perez era nella folta pattuglia degli svincolati e prima di accettare la proposta del sodalizio montevarchino è stato in prova alla Triestina. Cresciuto in una famiglia di calciatori, ha vestito dal 2015 all’agosto 2017 la maglia della Fiorentina mettendosi in luce nelle giovanili. Di sicuro non dimenticherà una data per lui speciale, il 28 novembre 2016, quando Paulo Sousa lo schierò al Meazza di San Siro facendolo esordire in serie A contro l’Inter al fianco di Chiesa e Bernardeschi.

Non rimase, però, a lungo a Firenze e venne girato in C al Livorno, collezionando 22 presenze senza segnare. Rientrato in patria ha militato nel Los Angeles Fc, nel Phoenix Rising, nel Castellon, passando quindi all’Ibiza fino ad approdare nel 2021-2022 al Miami. Si tratta del club sorto nel 2015 in sinergia con il Milan e dalla collaborazione tra Paolo Maldini e Riccardo Silva, attuale presidente che, per inciso, dà anche il nome allo stadio della città della Florida. L’esperienza americana e la doppia nazionalità hanno consentito a Joshua Perez di entrare nel giro delle rappresentative giovanili degli Stati Uniti prima e salvadoregne poi. Già a disposizione di mister Banchini, che potrebbe farlo anche esordire dopodomani nell’incontro-chiave del Brilli Peri con il Fiorenzuola (ore 14,30), il neo aquilotto allunga la lista dei calciatori rossoblù in forza alle nazionali. Oltre a Perez, spicca Nador convocato in pianta stabile nel Togo e l’ex Juventus Fiumanò, in difesa nell’Italia Under 20.