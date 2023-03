Con il Grosseto a porte chiuse Beffa per i tifosi del Cavallino

AREZZO

A Grosseto senza tifosi e in campo neutro. L’aggressione avvenuta ai danni della terna arbitrale domenica scorsa allo stadio "Zecchini", al termine del derby contro il Livorno, da parte di alcuni dirigenti della società maremmana avrà conseguenze dirette anche per l’Arezzo.

Il giudice sportivo ha, infatti, squalificato il campo di gioco del Grosseto con decorrenza immediata fino al prossimo 30 maggio ed ha, inoltre, disposto che da qui al termine della stagione la squadra biancorossa giochi a porte chiuse e in campo neutro oltre a comminare un’ammenda di 5mila euro al club. Tra le conseguenze, dunque, anche quella che la trasferta in programma a Grosseto il prossimo 2 aprile sarà vietata ai tifosi amaranto e quindi salterà. Non si giocherà, ovviamente, allo "Zecchini", ma in un altro impianto. Una beffa per i sostenitori dell’Arezzo che si sarebbero, certamente, recati in massa in maremma per l’ennesimo esodo di questa stagione, peraltro in un momento cruciale nella volata finale per la promozione in serie C.

Nel verbale del giudice sportivo si legge che una decina di persone riconducibili alla società del Grosseto si avvicinava alla terna arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonchè spinte, impedendo agli ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio.

Nella circostanza l’arbitro e un assistente venivano entrambi colpiti da due calci ai polpacci e da uno sputo, mentre l’altra assistente veniva spinta con forza contro il muro. Gli ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio a loro riservato solo con fatica e solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La sanzione della squalifica dello stadio, del campo neutro e delle porte chiuse – conclude il provvedimento – è stata così determinata anche in ragione di una recidiva da parte del Grosseto.