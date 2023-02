Con i due bomber spiccano Foglia Zona e Polvani

TROMBINI 6. Non deve compiere interventi impegnativi, ma è sempre reattivo in area quando la squadra va in confusione a fine primo tempo.

PERICOLINI 6. Spinge meno di Zona, ma presidia la fascia attento.

POLVANI 7. Dalle sue parti incrocia Tiganj e lui, di fatto, annulla l’attaccante avversario.

RISALITI 7,5. Segna il quarto gol in campionato. Ha il merito di sbloccare il risultato: una prestazione impeccabile.

ZONA 7. Moto perpetuo sulla corsia di sinistra. L’asse con Gaddini crea sempre scompiglio.

FOGLIA 7. Altra prova convincente. È il più brillante. Contrasta e ribalta il gioco. (Dal 28’ ST DAMIANI 6. Uno spezzone prezioso).

BIANCHI 6,5. Parte bene distribuendo il gioco con puntualità. Quando c’è da gestire ricicla palloni con personalità.

SETTEMBRINI 6. Ritrova una maglia da titolare dopo due assenze. Al servizio della squadra senza strafare da vero capitano. (Dal 23’ ST CASTIGLIA 6. Gestisce palloni che scottano).

GADDINI 7,5. Trasforma con freddezza il rigore, ottavo gol in campionato, sesto nelle ultime sei partite. Dalla sua punizione la rete dell’1-0 di Risaliti. Decisivo. (Dal 20’ ST PATTARELLO 6. Fallisce il terzo gol, costringe Videtta all’espulsione).

PERSICHINI 6. Chiamato a sostituire Gucci gli tocca il lavoro sporco, ma è decisivo quando si guadagna il rigore. Spreca, però, in contropiede il 3-0. (Dal 36’ ST LAZZARINI SV).

BRAMANTE 6.5. Un guizzo nel primo tempo disinnescato dal portiere. Sfortunata traversa. Innesca Persichini sul rigore.

INDIANI 7. Mette un campo un Arezzo solido e concreto.

Andrea Lorentini