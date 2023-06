Colpi a raffica: e cresce il Subbiano

di Matteo Marzotti

Se tre indizi vanno a comporre una prova è il caso di dire che il Cortona Camucia (sulla carta) punta senza se e senza ma alla vittoria del campionato di Prima categoria. Gl investimenti della società arancionera ad oggi sono tutti all’insegna di un club che non vuole limitarsi a conquistare un posto nei playoff. Dopo aver affidato la panchina ad Occhiolini (ex Soci e Pergine) sono arrivati calciatori come Rubechini dal Subbiano, Poponcini dalla Sansovino per la difesa e un attaccante come Alex Gibbs, ex Parma tra le altre) dal Mantignana. Come non bastasse solo poche ore fa il Cortona Camucia ha impreziosito la batteria dei propri centrocampisti. In maglia arancionera è arrivato infatti Isidor Sekseni, centrocampista classe 1986, con esperienza non solo in patria anche la nazionale giovanile albanese ma anche in Eccellenza tra Figline e soprattutto Castiglion Fiorentino.

Dopo l’addio alla Castiglionese si era parlato dell’interesse dell’Alberoro e del Montagnano. Alla fine ha avuto la meglio il Cortona Camucia che di fatto sta per consegnare una fuori serie al proprio allenatore.

Salendo in Eccellenza il Foiano dopo l’arrivo di Marco Aurelio Mazzi in attacco ha ceduto l’under Brilli al Montagnano in Promozione. Per Brilli sarà la prima esperienza nella formazione del proprio paese, tra l’altro nel club in passato ha visto il padre Vittorio guidare verso la vittoria del campionato.

La Baldaccio Bruni dopo aver ceduto Nicola Terzi al Bibbiena e accolto Matteo Boriosi dal Castiglion del Lago e Federico Mambrini dal Lama si prepara a tante conferme. Da capire se resteranno entrambi i portieri Vassallo e Vaccarecci, sicuramente due estremi difensori di assoluto valore per la categoria.

Il Subbiano dopo l’arrivo di Cappelli per l’attacco potrebbe anche tenere Pavani, attaccante di assoluta esperienza e valore per una categoria come la Promozione. David Ruggeri invece ha lasciato la maglia gialloblù per accasarsi nella vicina Capolona.

In Seconda categoria colpi a raffica della Fratticciola. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo dell’esperto centrocampista Saverio Burroni, reduce dall’esperienza alla Fratta Santa Caterina. Per il ruolo di estremo difensore ecco Matteo Brilli dal Viciomaggio, per l’attacco invece c’è Giuseppe Bocchetti, reduce dall’esperienza al Terontola. Sul fronte under ecco il 2003 Amatucci dalla Castiglionese. L’Ambra ha scelto il nuovo allenatore: la panchina del club valdambrino è stata affidata a Filippo Cellai. Il Poppi annuncia l’arrivo di un difensore che risponde al nome di Marian Dobos, ex Montemignaio. E proprio il Montemignaio ha ufficializzato il nuovo tecnico, dopo la partenza di Certini, si tratta di Davide Consumi, classe 1988 ed ex portiere proprio del Montemignaio.