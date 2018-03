Arezzo 20 marzo 2018 - Mentre si attendono notizie sui tempi di recupero di Moscardelli che ha riportato una lesione al bicidpite femorale, l'Arezzo, senza partite per un mese a causa del rinvio di tre gare disposto dalla Lega considerata la gravissima crisi societaria, adesso invece gli amaranto tornati in campo a Viterbo dopo la concessione dell’esercizio provvisorio, sono attesi da un vero tour de force, ben 10 partite in 42 giorni, da sabato prossimo al 5 maggio: le sette da calendario più i tre recuperi fissati ieri.

Francamente, invece che poste in tre settimane di fila, almeno una delle partite da recuperare poteva giocarsi il 25 aprile o un 24 ore prima. E almeno un giorno festivo potva essere concesso fra il lunedì di Pasqua e l’anniversario della Liberazione, tuttavia la Lega ha deciso diversamente. Col Livorno recupero non per Pasquetta ma martedì 3 aprile, una settimana dopo, il giorno 10 a Olbia e il 17 col Monza.

Ma ecco tutte le sfide da qui alla fine con i relativi orari.

Sabato prossimo alle 16,30 Arezzo-Gavorrano, autentico scontro diretto, con i maremmani che vivono un bel momento: ieri 1-0 al Monza. Giovedì 29 marzo, la settimana di Pasqua, trasferta al Garilli col Pro Piacenza, alle 16,30, quindi martedì 3 aprile il recupero molto atteso col Livorno alle 18,30, sabato 7 fuori casa a Cuneo, in pieno tour de force la trasferta in Sardegna a Olbia, fischio d’inizio alle 14,30.

Neanche il tempo di rifiatare e sabato 14 aprile alle ore 18,30 l’atteso derby Arezzo-Siena al Comunale e subito dopo martedì 17 il terzo recupero, ancora in casa col Monza, alle 16,30. Poi sabato 21 lo scontro diretto a Prato alle 20,30. E saranno 8 partite in soli 28 giorni. Dopo aver giocato due gare a settimana dal 24 marzo, le ultime due saranno a sette giorni di distanza l’una dall’altra. Sabato 28 aprile a domicilio col Pisa alle 16,30, sabato 5 maggio chiusura a Carrara sempre alle 16,30.

Gli eventuali play-out il 19 e 26 maggio. Di fronte quartultima contro ultima e terzultima contro penultima. Chi è arrivato prima giocherà l’andata in trasferta e potrà terminare con lo stesso numero di gol. E poi c’è il discorso della «forbice» di otto punti. Se il distacco sarà superiore, chi è sotto retrocederà direttamente.

Intanto ieri, in un turono infrasettimanale risultati poco piacevoli per l’Arezzo che ha riposato. Come detto il Gavorrano ha regolato il Monza 1-0, il Cuneo ha pareggiato in dieci all’ultimo respiro sul campo dell’Arzachena.

Fausto Sarrini