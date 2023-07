Club Arezzo archiviata la stagione 22/23 piena di successi

Arezzo, 5 luglio 2023 – Si conclude con giugno l’annata sportiva 22/23 per il Club Arezzo volleyball academy, una annata strepitosa, tra record di iscritti, risultati sportivi e nuovi accordi che aiuteranno ancor di più la crescita del sodalizio nero amaranto.

Partiamo dalla linfa della società, il Club in questa annata ha sfondato il tetto dei trecento iscritti tra ragazzi e ragazze, un vero e proprio record di presenze in palestra. “ Abbiamo fatto un vero e proprio exploit” – dichiara il Presidente Lazzerelli – “ raggiungere questi numeri era impensabile giusto qualche anno fa, ma con la nostra caparbietà siamo riusciti ad avvicinare un sacco di giovani al nostro Sport, e adesso siamo una delle realtà più importanti della Toscana, nella prossima stagione puntiamo a continuare la crescita lavorando bene nel territorio a partire dalle scuole e da tutti i progetti collaterali, ci piace molto lavorare sul campo”.

Parliamo un po' dei risultati sportivi e non che hanno caratterizzato questa annata sportiva. “ Per spiegare al meglio l’annata dobbiamo fornire qualche numero, il Club Arezzo ha partecipato a 30 campionati tra ragazzi e ragazze raccogliendo 7 titoli provinciali, vice campioni regionali under 19M nella splendida finale con Santacroce, la prima squadra in serie C ha raggiunto i Playoff disputando una regular season incredibile piazzandosi al secondo posto in classifica per poi cedere il passo nei PlayOff promozione alla formazione di Camaiore che ha poi conquistato la promozione in B.

Abbiamo conquistato i campionati di Seconda e Terza divisione nel settore femminile ottenendo una doppia promozione”. Non solo sul campo sono arrivati anche altri importanti riconoscimenti. “ Ci è stato assegnato per il secondo biennio consecutivo il Marchio oro dalla FIPAV ( Federazione Italiana Pallavolo ) il massimo organo competente nel nostro sport, questo premio, il più prestigioso.

Un riconoscimento che ci conferma tra i primi a livello nazionale per quanto riguarda l'attività del settore giovanile: i criteri per l'assegnazione dei Marchi (Standard, Argento e Oro) tengono conto di partecipazione e risultati nei campionati giovanili territoriali, regionali e nazionali, del numero di atleti convocati nelle rappresentative territoriali, regionali e nelle Nazionali, dell'organizzazione e partecipazione a tornei giovanili nazionali, dei progetti di collaborazione con istituti scolastici, dell'attività di pallavolo estiva, del settore dirigenziale e sanitario, e molto altro.

Per la certificazione del Biennio 2022-24 sono state prese in considerazione le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e Club Arezzo è rientrato tra le 35 società meritevoli del Marchio Oro, soltanto 3 in tutta la Toscana”. Ci sono stati anche importanti accordi con altre società.

“Si in data 1° Giugno abbiamo ufficializzato la collaborazione con San Giustino Pallavolo, alla quale lavoriamo da mesi, tramite questo accordo apriamo un ventaglio di possibilità tecniche per gli atleti, per gli allenatori, per i collaboratori, per le realtà economiche del territorio e per tutti coloro che ne vorranno far parte e che partono dal minivolley per arrivare fino alla Serie A3, i primi frutti verranno alla luce già dalla prossima stagione, saremo ben lieti di comunicare nelle prossime settimane”.

Qualche piccola anticipazione sulla prossima stagione? “ La prossima annata è già pressoché delineata, possiamo dire che ci saranno importanti nuovi ingressi tra i tecnici sia nel settore femminile che nel maschile e altrettanto importanti innesti nelle rose delle prime squadre, sveleremo tutte le novità della prossima stagione nelle prossime settimane”.