Citte amaranto: obiettivo promozione

Prende il via la stagione dell’Arezzo femminile. Oggi le amaranto si radunano a Indicatore agli ordini del nuovo tecnico Michalis Eracleous. Mister Mike come è già stato ribattezzato si è presentato qualche giorno fa spiegando quale sarà la sua filosofia di calcio: aggressività in ogni zona del campo sia in fase di possesso che difensiva. Formatosi alla scuola inglese, ha accettato la sfida del campionato italiano molto più tattico. L’obiettivo dichiarato dal presidente Anselmi è quello di alzare l’asticella per provare a competere con i club più importanti della serie B. Dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione e chiuso il ciclo di Emiliano Testini, l’organico è stato per larga parte rinnovato. A fare da ponte con il passato resta soprattutto la capitana Costanza Razzolini. "Indossare la fascia è una responsabilità che per me diventa uno stimolo a fare sempre meglio e di più, ed è questo ciò che vorrei trasmettere alle mie compagne. Non poniamoci obiettivi, ma cerchiamo sempre di migliorare". Dal mercato è arrivato un mix di giocatrici con esperienza in B, ma anche in A e giovani promettenti.