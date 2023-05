Citte amaranto ko, ma sono salve

Sconfitta indolore per l’Arezzo femminile che ieri ha perso di misura con il Cittadella: le ragazze di Emiliano Testini, a tre giornate dalla fine del campionato, raggiungono la salvezza matematica grazie alla sconfitta del Tavagnacco su campo dell’Hellas Verona. Il Cittadella passa di misura allo stadio Comunale grazie ad un gol di Kongouli allo scadere del primo tempo. Buona prova delle citte amaranto, nonostante il gran caldo di ieri. A inizio ripresa occasione clamorosa fallita da Razzolini. Ma al triplice fischio l’Arezzo femminile esulta: sarà serie B anche nella prossima stagione.

Ancora tre partite per la squadra di Testini che sarà arbitro della promozione in serie A. Domenica la trasferta in casa del Napoli capolista, poi l’ultima in casa contro un Ravenna senza più obiettivi e infine un’altra trasferta contro la Lazio che si trova solo un punto sotto le partenopee.

Un altro risultato fondamentale raggiunto dalla società del presidente Massimo Anselmi: nelle settimane scorse le ragazze della Primavera amaranto, guidate da Ilaria Leoni, giocheranno in Primavera 1, il massimo campionato giovanile.